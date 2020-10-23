Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Колумбии

По меньшей мере пять человек стали жертвами обрушения подвесного моста, расположенного на северо-западе Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем в муниципалитете Некокли (северо-западный департамент Антьокия). Фургон пытался пересечь реку по подвесному мосту. Не выдержав веса транспортного средства, мост обрушился. Пятеро пассажиров погибли.

Власти начали расследование.