Nissan Motor получил убыток в $3,1 миллиарда

Чистый убыток японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года составил 330 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов) против прибыли в 65,4 миллиарда иен (около 620 миллионов долларов) годом ранее. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из финансовой отчетности компании.

Убыток на акцию составил 84,33 иены (0,8 доллара) против прибыли в 16,7 иены (0,16 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка уменьшилась на 38,2% — до 3,1 триллиона иен (29,4 миллиарда долларов).

Чистый убыток Nissan по итогам второго квартала финансового года составил 44,4 миллиарда иен (421 миллион долларов) против прибыли в 59 миллиардов иен (559,5 миллиона долларов) годом ране. Убыток на акцию составил 11,34 иены (0,1 доллара) против прибыли в 15,07 иены (0,14 доллара) годом ранее.

Выручка опустилась на 27% — до 1,92 триллиона иен (18,2 миллиарда долларов).

За минувшее полугодие компания продала 1,699 миллиона автомобилей по всему миру, что на 32,1% ниже показателя годичной давности.

Компания вместе с этим улучшила прогноз на текущий финансовый год. Теперь Nissan ожидает выручку на уровне в 7,94 триллиона иен (75,3 миллиарда долларов) вместо ожидавшихся ранее 7,8 триллиона иен (74 миллиарда долларов).

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, прогнозируется на уровне 615 миллиардов иен (5,8 миллиарда долларов) против 670 миллиардов ранее (6,3 миллиарда долларов), которые компания прогнозировала летом. По итогам фингода компания ожидает поставить 4,165 миллиона автомобилей, а не 4,125 миллиона, как ожидалось ранее.

"Nissan пересмотрел свой годовой прогноз в связи с улучшением показателей коммерческих расходов, а также финансовых, производственных и постоянных затрат", — поясняет компания.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.