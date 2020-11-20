Грузовик в Китае врезался в похоронную процессию

Девять человек погибли, еще четыре получили травмы в пятницу в результате наезда грузовика на траурную процессию в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением транспорта Министерства общественной безопасности КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, ДТП произошло в городе Синьян примерно в 05:00. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На месте происшествия работают представители местных правоохранительных органов. Ведется следствие.