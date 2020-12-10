Правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО
Правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО, предлагающий альтернативу наземным комплексам Aegis Ashore, от размещения которых было ранее решено отказаться. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В среду министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что представит на одобрение кабмина план строительства двух новейших кораблей, оснащенных американской системой ПРО Aegis. Этот вариант поддерживают правящая Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по коалиции - партия "Комэйто".
Основной сложностью при его реализации, как отмечает газета, станет подготовка достаточного числа специалистов для несения службы на этих кораблях.
Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.
Строительство новых кораблей рассматривается как главная альтернатива Aegis Ashore. Помимо баллистических ракет, они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. В связи с этим на них могут установить радар SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками и самолетами.
В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. На вооружении у Японии сейчас стоит восемь таких кораблей. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.