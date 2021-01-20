В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник вечером в военно-морском училище в городе Джанзур в западном пригороде Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, есть погибшие из числа персонала колледжа, находящегося в ведении Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.