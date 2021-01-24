У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км к юго-западу от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.