У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км к юго-западу от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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