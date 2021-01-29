Премьеру Сингапура ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун завершил вакцинирование от коронавируса, получив в пятницу вторую дозу прививки компаний Pfizer и BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Процедура, как и в прошлый раз, была быстрой и безболезненной, чувствую себя прекрасно", - написал 68-летний политик на своей странице в Facebook.

Вакцинация началась в Сингапуре 30 декабря прошлого года. Как уточняется в заявлении Минздрава, прививки уже были сделаны 113 тыс. человек, при этом медики получили около 430 жалоб на небольшие побочные эффекты в виде повышенной температуры, легкого недомогания. Вместе с тем три человека были госпитализированы с приступами острой аллергической реакции.

Правительство ожидает, что в течение года большинство граждан и постоянно проживающих в стране иностранцев сделают прививки. На данном этапе сингапурский портфель вакцин состоит из трех препаратов от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna и Sinovac. При этом официально одобрена пока только первая из них.