Австралия запустила систему регистрации прививок от коронавируса и выдачи сертификатов

Австралия запустила систему регистрации прививок от коронавируса в рамках государственного регистра иммунизации системы государственного медицинского страхования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил министр государственных служб и системы страхования Стьюарт Роберт, все жители страны, сделавшие прививку, смогут получить соответствующий сертификат.

"Австралийский регистр иммунизации будет содержать записи всех прививок австралийцев, и эти данные лягут в основу сертификата вакцинации [против коронавируса], который смогут получить жители страны и владельцы австралийских виз. Эта услуга уже доступна <…> в системе государственного медицинского страхования Medicare", - отметил глава ведомства в своем заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Роберт сообщил, сертификат можно будет получить и в цифровом, и в бумажном виде. "Австралийцы, владеющие смартфоном, смогут получить доступ к сертификату в соответствующем приложении и затем хранить его на своем устройстве в качестве постоянной записи", - сказал министр. Он добавил, что правительство Австралии работает с иностранными коллегами над тем, чтобы национальный сертификат получил международный статус и позволял австралийцам пересекать границы других стран.

Число случаев заражения коронавирусом в Австралии к настоящему моменту достигло 28 848. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 909 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли более 13 млн человек.

Массовая вакцинация должна начаться в Австралии в конце февраля. Государственный регулятор одобрил применение на территории страны вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Ожидается, что к середине марта будет также разрешено применять препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американской компании Novavax. По данным национального Минздрава, основная часть населения страны будет привита от коронавируса до октября текущего года.