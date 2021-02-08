На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник у побережья острова Минданао. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 211 км к северо-востоку от острова Минданао в провинции Восточный Давао. Очаг залегал на глубине 44 км. Специалисты проинформировали об отсутствии вероятности возникновения повторных подземных толчков в этом районе.

Угрозы цунами нет, о разрушениях информация не поступала.