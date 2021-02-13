Археологи обнаружили следы эпидемии, поразившей Центральную Африку в античную эпоху

Другие страны 13 февраля 2021 01:27 (UTC+04:00)
Археологи обнаружили следы эпидемии, поразившей Центральную Африку в античную эпоху

Европейские археологи открыли следы мощнейшей эпидемии в Центральной Африке на излете эпохи античности, уничтожившей большую часть представителей народов банту в 400-600 годах нашей эры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье в журнале Science Advances.

"Первые племена народов банту, заселившие Центральную Африку около 3 тыс. лет назад, почти полностью исчезли на территории всего бассейна реки Конго к 600 году нашей эры. Это говорит о том, что жители Африки впервые столкнулись с большими проблемами, угрожавшими их существованию, еще до появления работорговцев и колонистов из Европы", - заявил профессор Гентского университета Кун Бостун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим представлениям историков, представители народов банту заселили бассейн реки Конго и другие регионы Центральной Африки еще в бронзовом веке, впоследствии став самой большой языковой группой африканских народов. Ученых давно интересует, как они перешли к оседлому образу жизни и освоили земледелие и металлургию.

Помимо этого, археологи пытаются узнать, что заставило предков этих народов переселиться в экваториальные регионы Африки из ее западных пределов и по каким маршрутам протекали эти миграции. В частности, многие исследователи сейчас предполагают, что причиной этого "переселения народов" послужили резкие изменения климата, а другие связывают их с антропогенными факторами.

Профессор Бостун и его коллеги случайно открыли следы мощнейшей эпидемии, унесшей жизни большинства представителей народов Банту, живших в бассейне реки Конго на излете эры античности, всесторонне изучая тысячи образцов древней керамики, найденной в сотнях разных уголков Центральной Африки.

Следы древней эпидемии
Изначально ученых интересовало то, как возникли различные стили изготовления керамики и как они распространялись среди разных племен банту. Для этого археологи детально изучили каждый артефакт и определили дату его изготовления при помощи радиоуглеродного анализа.

Изучая список всех находок, профессор Бостун и его коллеги обратили внимание на то, что лишь небольшая часть посуды была изготовлена в 400-1000 годах нашей эры, в то время, когда в Европе закончилась эра античности и наступили так называемые "темные века". Нечто похожее, как показывает анализ стилистики изготовления керамики, произошло на территории Конго.

Последующий анализ дат показал, что коллапс культуры и общества племен банту произошел примерно в 400-600 годах нашей эры. В это же время, как показывают результаты исследований палеоклиматологов, климат Африки резко поменялся, став более влажным. Это, как предполагают ученые, не только повлияло на состояние агрикультуры в регионе, но и способствовало распространению болезней на его территории.

"Этот провал в производстве керамики совпадает по времени с началом Юстиниановой чумы, унесшей жизни свыше 100 млн человек в Византии и Эфиопской империи. Мы пока не можем точно связать коллапс культуры племен банту с данной эпидемией, однако мы точно знаем, что чумная палочка до сих пор присутствует в Центральной Африке. Поэтому мы считаем, что наиболее вероятной причиной падения этой культуры была эпидемия чумы", - отметил Ваннес Хубау, коллега Бостуна по университету, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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