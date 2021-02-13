Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре
Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 22 км к западу от города Селика в провинции Лоха, где проживают около 5,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 71 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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