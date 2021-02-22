Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний в Facebook из-за ограничений

Федеральное правительство Австралии перестанет использовать социальную сеть Facebook для рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, введенных компанией для всех пользователей Австралии на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы откажемся от рекламных кампаний [в Facebook] поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства. Мы настоятельно призываем Facebook признать, что он должен вести себя также, как любой другой публикатор контента", - сказал Бермингем в эфире радиостанции ABC.

По данным правительства, за 2019 и 2020 годы власти потратили порядка 42 млн австралийских долларов ($33 млн) на рекламные кампании в цифровых медиа. В австралийской государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) сообщили, что около четверти всех расходов на онлайн-рекламу в Австралии приходятся на долю Facebook.