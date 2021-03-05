В столице Сомали произошел мощный взрыв
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в сомалийской столице Могадишо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.
Как указали очевидцы, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.
Ранее новостной портал Garowe сообщил, что взрыв прогремел возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент.
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