В столице Сомали произошел мощный взрыв

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в сомалийской столице Могадишо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.

Как указали очевидцы, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.

Ранее новостной портал Garowe сообщил, что взрыв прогремел возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент.