Минюст Боливии предложил возбудить еще четыре дела в отношении бывшей и.о. президента

Министерство юстиции Боливии предложило прокуратуре возбудить еще четыре дела в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, которая была задержана по обвинению в причастности к госперевороту. Об этом сообщил глава ведомства Иван Лима, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы представили предложения по обвинениям. Теперь мы ожидаем действий со стороны судебной власти", - приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Одно из дел касается кредита на $346,7 млн, который правительство Боливии согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) без одобрения парламента. Минюст также считает необходимым провести расследование обоснованности ограничения свобод из-за карантинных мер, который были введены при Аньес. Кроме того, ведомство подозревает бывшее правительство в незаконном продлении концессии и нарушении прав боливийцев, которые из-за закрытия границы не могли вернуться из Чили в свою страну.

13 марта Аньес была задержана в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. В воскресенье суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на четыре месяца на время расследования.