На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E

Два легких учебно-боевых истребителя F-5E тайваньских ВВС в понедельник потерпели крушение, оба их пилота катапультировались. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел у побережья южного уезда Пиндун во время группового тренировочного полета с участием четырех машин этого типа. Два самолета через некоторое время после взлета с авиабазы исчезли с радаров, предположительно, столкнувшись в воздухе.

В зоне бедствия развернута поисковая операция с участием вертолетов и кораблей береговой охраны.