Американские эксперты продолжают фиксировать активность на ядерном объекте в КНДР

Другие страны 16 апреля 2021 07:21 (UTC+04:00)
Американские эксперты продолжают фиксировать активность на ядерном объекте в КНДР

Американские специалисты по-прежнему фиксируют продолжающуюся с марта активность на ядерном объекте КНДР в Йонбёне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится на сайте проекта американского Центра стратегических и международных исследований Beyond Parallel.

"Эти признаки демонстрируют четкие закономерности, отличные от окружающей местности и суточных графиков солнечного нагрева. Они предполагают, что радиохимическая лаборатория, связанная с ней тепловая установка и центрифужная установка возобновили работу в начале марта 2021 года и продолжили ее до середины апреля 2021 года", - говорится в докладе. По словам экспертов, речь идет о возобновлении обогрева некоторых зданий и эксплуатации систем поддержки объектов.

На основании полученных изображений специалисты так же сделали вывод о том, что три расположенных на объекте реактора не функционируют.

25 марта в КНДР был осуществлен первый с 29 марта прошлого года запуск баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

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