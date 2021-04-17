Рауль Кастро ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом в пятницу сообщает центральный печатный орган кубинской компартии газета Granma, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта <...>, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит, в свою очередь, слова Кастро Кубинское агентство новостей.

Отношения с США

Рауль Кастро надеется на уважительный диалог в отношениях США и Кубы, сообщается на сайте компартии.

"Он (уходящий первый секретарь партии - прим. ТАСС) добавил, что Куба подтверждает желание содействовать уважительному диалогу с Соединенными Штатами, но без намерения делать уступки, касающиеся ее суверенитета и независимости, внешней политики и идеалов", - говорится в тексте сообщения.

Кастро также отметил, что приверженность Кубы процессам интеграции Латинской Америки и Карибского бассейна непоколебима. "Кубинцы ни на мгновение не откажутся от задачи сделать нашу Америку общей родиной для наших детей", - заявил он.