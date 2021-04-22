Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе

Канада ожидает доставки 300 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson на следующей неделе. Об этом в четверг сообщил генерал Дэни Фортин, который отвечает за сортировку и распространение вакцин от коронавируса в североамериканской стране, выступление которого транслировали национальные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson прибудут в Канаду на следующей неделе", - сказал он. Генерал добавил, что доставка препарата в канадские регионы начнется в первую неделю мая.

Минздрав страны 5 марта одобрил использование на территории страны вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Тогда сообщалось, что ее поставки в Канаду начнутся уже в марте, но позже производитель предупредил Оттаву о возможных проблемах с поставками.