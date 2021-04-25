Саммит АСЕАН в Джакарте дал надежду на прекращение насилия в Мьянме

Военное руководство Мьянмы согласилось принять международную делегацию из числа представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая может стать посредником в переговорах между участниками политического противостояния, переросшего в кровавые столкновения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такая готовность была отражена в заявлении председателя специального саммита АСЕАН султана Брунея Хассанала Болкиаха, которое включает "пять пунктов". Участие в подобном заседании, первом с 2019 году в очном формате, принял и главком ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. В свою очередь, деятели оппозиции Мьянмы, которые ранее провозгласили себя министрами так называемого правительства национального единства, приветствовали договоренности, достигнутые на саммите.

Так, лидеры регионального блока договорились о "необходимости незамедлительного прекращения насилия в Мьянме", а также призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность". Во-вторых, согласно заявлению, заинтересованные стороны должны начать конструктивный диалог для поиска мирного решения в интересах народа этой страны.

В-третьих, отмечается в документе, спецпосланник председателя АСЕАН при содействии генсека организации будет способствовать началу диалога между всеми сторонами. Кроме того, региональное объединение "предоставит Мьянме гуманитарную помощь". Наконец, "спецпосланник, а также делегация [АСЕАН] посетят Мьянму, где встретятся со всеми заинтересованными сторонами", подчеркивается в заявлении.

При этом лидеры, как следует из документа, "выразили глубокую озабоченность ситуацией в этой стране, в том числе в связи с поступающей информацией о жертвах и эскалацией насилия". "Мы признаем конструктивную роль АСЕАН в содействии мирному урегулированию [конфликта] в интересах народа этого государства", - указали в документе. Кроме того, участники саммита "выслушали призывы к освобождению всех политзаключенных, в том числе иностранцев".