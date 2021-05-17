В Торонто произошла стрельба
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, неизвестный мужчина вышел из машины в одном районов в западной части города и открыл стрельбу по людям в другом автомобиле. Пять пострадавших были госпитализированы, один позже скончался в больнице.
Следы от выстрелов были также обнаружены на ближайшем доме, в нем никто не пострадал. Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
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