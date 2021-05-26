В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами, десятки человек пропали без вести

Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна, на борту которого находились 160 пассажиров. Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент удалось обнаружить только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб, заявил представитель администрации района местного самоуправления Нгаски в штате Кебби Абдуллахи Бухари Вара. Он добавил, что поиски еще 140 пассажиров продолжаются.

Сообщается также, что судно не должно было брать на борт более 80 человек.