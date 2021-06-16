Йеменские хуситы подтвердили готовность начать переговоры в Катаре

Йеменские хуситы подтвердили готовность начать переговоры с коалицией арабских стран в Катаре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс , сообщил лидер движения Мухаммед Али аль-Хуси в своем Twitter.

«Если начавшие агрессию страны положительно откликнутся на ответ Абдель Малика аль-Хуси на послание султана Омана, не думаю, что у нас есть какие-либо возражения против проведения переговоров в Катаре для завершения урегулирования, если с этим согласно руководство этих стран», — написал аль-Хуси.

Делегация офиса султана Омана Хейсама бен Тарика посетила столицу Йемена Сану с целью провести переговоры с хуситами о прекращении огня в регионе.