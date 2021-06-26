Более 30 человек погибли в столкновении двух наркокартелей в Мексике

Не менее 35 человек погибли в столкновении наркокартелей "Новое поколение Халиско" и "Синалоа" в штате Сакатекас в центральной части Мексики.

Об этом сообщила на своем сайте газета La Jornada со ссылкой на источники в правительстве региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перестрелка произошла у населенного пункта Сан-Хуан-Капистрано. На месте происшествия представители властей обнаружили два сожженных пикапа.

Сведений о задержании участников столкновения обнародовано не было.