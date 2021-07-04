Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29

Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо.

Такие данные приводит в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дальнейшие подробности не приводятся.