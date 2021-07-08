В Ботсване добыли третий в истории по величине алмаз в мире

Третий по величине алмаз в мире найден в Ботсване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Eго вес составляет 1 174 карата. Он уступает только знаменитому южноафриканскому "Куллинану" весом 3 106 каратов, добытому в начале ХХ века, а также "Севело" 1 758 каратов, который был обнаружен в 2019 году на той же шахте Карове, что и нынешний самородок.

Уникальный алмаз был добыт еще 12 июня канадской компанией Lucara Diamond Corp. Lucara, которой принадлежит шахта, но официально он был презентован правительству Ботсваны седьмого июля.

"Это историческая находка для нас и для Ботсваны тоже", - сказала на презентации генеральный директор компании Насим Лахри.

Нынешняя находка чуть-чуть обошла по величине другую, сделанную 1 июня ботсванской компанией Debswana - 1 098 каратов.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке. В 2019 году африканская страна добыла 23,6 млн каратов алмазов на $3,43 млрд.