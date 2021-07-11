Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента

Инаугурация объявленного в пятницу верхней палатой парламента временным президентом республики спикера Сената Гаити Жозеф Ламбера отложена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил сам спикер.

"Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день. Они хотят присутствовать в полном составе, - написал он в субботу в "Твиттере". - Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране".