После обрушения моста на юге Китая два человека погибли

Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, после того как в воскресенье утром в провинции Гуандун на юге Китая обрушилась часть строящегося моста. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным муниципального управления по чрезвычайным ситуациям города Чжухай, пять рабочих упали в море после обрушения одной из балок будущего моста. К полудню были обнаружены два тела. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.