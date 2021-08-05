Африке пообещали многомиллиардные затраты на спасение планеты

Африке придется потратить миллиарды долларов на заводы по переработке нефти, чтобы сократить количество вредных выбросов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

На долю Африки приходится около двух процентов мировых выбросов углекислого газа. По данным Международного энергетического агентства (IEA), эта цифра вырастет до 4,5 процента к 2040 году. В отчете агентства за 2019 год говорится, что общее потребление энергии в Африке будет увеличиваться вдвое быстрее, чем в среднем в мире, по мере роста населения и экономики.

Секретарь Африканской ассоциации нефтепереработчиков и дистрибьюторов (ARDA) Анибор Крагха считает, что правительства стран континента должны сосредоточиться на снижении уровня серы в нефтепродуктах, поскольку потребление ископаемого топлива в Африке будет быстро расти в ближайшие десятилетия. По его мнению, переход Африки с нефти и газа на возобновляемые источники энергии, как это происходит в развитых странах, пока невозможен.

На всем континенте планируется разработать ряд мер, которые ограничат массовые доли серы в бензине и дизельном топливе к 2030 году. Эти меры оцениваются примерно в 15,7 миллиарда долларов.

В настоящее время в Африке насчитывается более 40 заводов, которые могут производить более 3,5 миллиона баррелей нефти в день. Самый богатый человек на континенте Алико Данготе строит в Нигерии гигантский завод, способный произвести 650 000 баррелей в день.

Ожидается, что спрос на нефть и газ в Африке удвоится, как минимум, до семи миллионов баррелей в день к 2040 году, даже несмотря на то, что, по прогнозам IEA, доля возобновляемых источников энергии вырастет более чем в десять раз.