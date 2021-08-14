Гавана сочла новые санкции США против правоохранителей Кубы проявлением двойных стандартов

Ограничения США в отношении руководства правоохранительных органов Кубы являются проявлением двойных стандартов и нацелены на оправдание блокады острова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Я отвергаю оппортунистические меры Соединенных Штатов против официальных лиц Министерства внутренних дел Кубы и подразделения Революционных вооруженных сил. Они отражают двойные стандарты правительства, привыкшего к манипуляциям и лжи для поддержания блокады", - написал дипломат в Twitter.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против двух представителей Министерства внутренних дел Кубы, а также в отношении военной полиции, связанной с министерством Революционных вооруженных сил островного государства. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.