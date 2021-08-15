Премьер Канады объявил о проведении внеочередных парламентских выборов 20 сентября

Внеочередные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье премьер-министр Канады Джастин Трюдо в видеовыступлении, транслировавшемся его офисом.

"Генерал-губернатор приняла мою просьбу распустить парламент. Таким образом, канадцы будут голосовать 20 сентября", - сказал он.