США задействовали авианосец для прикрытия эвакуации из аэропорта Кабула

Палубная авиация американского атомного авианосца Ronald Reagan задействована в прикрытии операции по эвакуации американцев из международного аэропорта Кабула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авианосец "Рональд Рейган" находится в регионе, выполняя непосредственную поддержку эвакуации вместе с самолетами, действующими с баз в Кувейте", - сообщило Центральное командование США.

По имеющимся данным, авианосец Ronald Reagan находится в Аравийском море к югу от Пакистана.

Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 тысяч до 9 тысяч человек. В настоящее время американские военно-транспортные самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.