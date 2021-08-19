США задействовали авианосец для прикрытия эвакуации из аэропорта Кабула
Палубная авиация американского атомного авианосца Ronald Reagan задействована в прикрытии операции по эвакуации американцев из международного аэропорта Кабула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Авианосец "Рональд Рейган" находится в регионе, выполняя непосредственную поддержку эвакуации вместе с самолетами, действующими с баз в Кувейте", - сообщило Центральное командование США.
По имеющимся данным, авианосец Ronald Reagan находится в Аравийском море к югу от Пакистана.
Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 тысяч до 9 тысяч человек. В настоящее время американские военно-транспортные самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.
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