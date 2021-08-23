В Гонконге распределено свыше 7 млн доз вакцин от ковида

Свыше 7 млн доз вакцин от коронавируса было распределено на сегодняшний день в Гонконге, где одну или две дозы получили более 58% населения, насчитывающего 7,4 млн человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует статистика, предоставленная в понедельник департаментом здравоохранения этого специального административного района Китая.

По данным ведомства, в мегаполисе полностью привиты свыше 3,1 млн человек, или 46,4% населения. В последние дни темпы иммунизации несколько замедлились. За последние сутки центры вакцинации посетили 50 тыс. человек, что ниже среднего показателя. Опросы свидетельствуют, что многие жители разочарованы недавним ужесточением правил въезда в Гонконг, в том числе вакцинированных пассажиров, которым, несмотря на прививку, приходится проводить до 21 дня в карантинных отелях.

Программа добровольной и бесплатной вакцинации началась в Гонконге 26 февраля. Для иммунизации используются два типа препаратов: Comirnaty, который закупается у германского предприятия BioNTech и распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma, а также CoronaVac китайской Sinovac.