Китай успешно запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02
Китай во вторник успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 11:01 по местному времени при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 387-м для носителей серии "Чанчжэн".
Этот гиперспектральный спутник, как отмечается, будет использоваться для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.
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