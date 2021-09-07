Китай успешно запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02

Китай во вторник успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 11:01 по местному времени при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 387-м для носителей серии "Чанчжэн".

Этот гиперспектральный спутник, как отмечается, будет использоваться для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.