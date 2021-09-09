Представитель сопротивления в Афганистане заявил о контроле до 65% провинции Панджшер

Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер контролирует до 65% ее территории, движению "Талибан" удалось захватить только основную дорогу. Об этом заявил в среду представитель ополченцев Али Майсам Назари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

По словам Назари, ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и провинциального центра, однако вскоре намереваются их отбить. "География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем", - отметил он.