Представитель сопротивления в Афганистане заявил о контроле до 65% провинции Панджшер
Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер контролирует до 65% ее территории, движению "Талибан" удалось захватить только основную дорогу. Об этом заявил в среду представитель ополченцев Али Майсам Назари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем", - сказал он в интервью телекомпании CNN.
По словам Назари, ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и провинциального центра, однако вскоре намереваются их отбить. "География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем", - отметил он.
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