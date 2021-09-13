Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе прошедшей встречи с американским лидером Джо Байденом обсудил перспективы вступления его страны в НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я спросил Байдена о членстве Украины в НАТО (...). Он ответил, не все слова могут быть точными: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что обсуждению этого вопроса они посвятили 20-30 минут. При этом Зеленский добавил, что заявил Байдену о том, что "благодаря вашему решению этот путь (в НАТО) будет короче, более прозрачным (...) для нас, для Украины".

Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября. 1 сентября у него состоялась встреча с Байденом в Белом доме.