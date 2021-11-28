Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19

Другие страны 28 ноября 2021 03:22 (UTC+04:00)
Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19

Израиль закрывает границу для иностранцев на две недели. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — говорится в заявлении комиссии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В одном из крупных городов Туркменистана строится современный автотерминал
В одном из крупных городов Туркменистана строится современный автотерминал
ЕС выделил крупный кредит грузинскому производителю стройматериалов
ЕС выделил крупный кредит грузинскому производителю стройматериалов
В Азербайджане производство металлургической продукции превысило 874 млн манатов
В Азербайджане производство металлургической продукции превысило 874 млн манатов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Португалии футбольный клуб вышел на матч с 9 игроками из-за COVID Европа 03:47
Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19 Другие страны 03:22
Один человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Украине В мире 02:55
"Барселона" одержала вторую победу в трех матчах под руководством Хави Спорт 02:16
Умерший политик одержал победу на местных выборах в Индии В мире 01:44
В результате обрушения породы в угольной шахте в Грузии погиб один человек Грузия 01:12
Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году В мире 00:49
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии Европа 00:24
Halliburton включена в Индекс устойчивости Dow Jones Энергетика 00:04
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос Грузия 00:01
Спикер парламента Азербайджана выступила на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза Политика 27 ноября 23:10
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с председателем турецкого парламента Политика 27 ноября 22:40
О любви азербайджанского парня и грузинской княжны через 100 лет (ФОТО) Культура 27 ноября 22:03
В Шеки прошел праздник анимации – жители города выбрали лучшие фильмы (ФОТО) Культура 27 ноября 21:45
В Париже открылась выставка Le jardin noir - фотографии, снятые на освобождённых землях Азербайджана (ФОТО) Культура 27 ноября 21:20
В Баку состоялась церемония награждения победителей третьего дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 27 ноября 20:55
На сцене легендарной Берлинской филармонии – овации для азербайджанских музыкантов (ФОТО) Культура 27 ноября 20:46
Антониу Гутерриш приветствует трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении В мире 27 ноября 20:45
Итоги Сочинского саммита полностью отражают позицию Азербайджана – Коротченко Политика 27 ноября 20:20
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились победители в синхронных прыжках на батуте Общество 27 ноября 19:58
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились победители в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин Общество 27 ноября 19:34
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - российская гимнастка заняла первое место в прыжках на акробатической дорожке Общество 27 ноября 19:23
Спортсмен из Казахстана завоевал золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в прыжках на акробатической дорожке Общество 27 ноября 19:20
Власти Туркменистана согласились на участие в «Лазуритном пути» Экономика 27 ноября 19:05
В Баку определились победители Всемирных соревнований среди возрастных групп в прыжках на двойном мини-батуте у женщин Общество 27 ноября 18:58
Борьба за медали - лучшие моменты третьего дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 27 ноября 18:42
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - гимнаст из России занял первое место в индивидуальных прыжках на батуте Общество 27 ноября 18:28
Российская гимнастка завоевала "золото" на Всемирных соревнованиях в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 27 ноября 18:05
В SOCAR прокомментировали информацию о сокращении сотрудников Экономика 27 ноября 17:50
Упорно готовилась к 28-м Всемирным соревнованиям в Баку - спортсменка из Дании Общество 27 ноября 17:39
Рашад Набиев встретился с победителями конкурса "Yüksəliş" Общество 27 ноября 17:16
Определились финалисты Всемирных соревнований в Баку в синхронных прыжках на батуте Общество 27 ноября 17:13
Али Нагиев встретился с делегацией во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Политика 27 ноября 17:06
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко Политика 27 ноября 16:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 27 ноября 16:43
В Азербайджане выявлены еще 1 617 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 979 человек Общество 27 ноября 16:42
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции Политика 27 ноября 16:30
Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира - Джейхун Байрамов Политика 27 ноября 16:24
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин Общество 27 ноября 16:14
На заседании Совета министров иностранных дел ОЭС поддержано предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии (ФОТО) Политика 27 ноября 15:59
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин Общество 27 ноября 15:54
В Азербайджане названо число получивших сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID Общество 27 ноября 15:50
В Баку ограничено движение на ряде дорог Общество 27 ноября 15:24
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 27 ноября 15:12
Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона - Чавушоглу Политика 27 ноября 15:01
Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп Общество 27 ноября 14:52
В Италии раскрыли канал продажи фальшивых ковид-сертификатов Европа 27 ноября 14:41
Центр им. Гамалеи может начать исследование препарата от ковида в начале 2022 года Россия 27 ноября 14:39
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 27 ноября 14:38
Три человека погибли в результате стрельбы в квартире в США США 27 ноября 14:37
В Испании потребуют тест на ковид от привитых пассажиров из стран повышенного риска Европа 27 ноября 14:36
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин Общество 27 ноября 14:19
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 27 ноября 14:08
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились за год почти на 20% Финансы 27 ноября 13:40
Сочинская встреча - еще один шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе – Администрация президента Турции Политика 27 ноября 13:23
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 27 ноября 13:22
Тренер поставил задачу войти в первую тройку в программе индивидуальных прыжков на батуте – российская гимнастка Общество 27 ноября 13:06
Отношения между Баку и Москвой сегодня переживают наивысший этап развития в истории независимости Азербайджана - АНАЛИЗ Политика 27 ноября 12:45
В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 27 ноября 12:43
В Азербайджане приступила к работе комиссия по приобщению ветеранов Отечественной войны к паралимпийскому движению (ФОТО) Спорт 27 ноября 12:29
Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" возросло до 58 Россия 27 ноября 12:05
В Национальной арене гимнастики в Баку чувствуем себя очень комфортно – израильские спортсмены Общество 27 ноября 11:57
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 27 ноября 11:37
Турецкий порт Зонгулдак перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 27 ноября 11:33
Рамиль Гасымов: Самая большая ответственность для вокалиста - это оправдывать доверие публики каждый раз, когда выходишь на сцену (ФОТО) Культура 27 ноября 11:29
Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" возросло до 58 Россия 27 ноября 11:09
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 27 ноября 11:03
Выступать в Национальной арене гимнастики в Баку - это нереально круто – спортсменка из Казахстана Общество 27 ноября 11:01
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 27 ноября 10:54
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 27 ноября 10:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 27 ноября 10:45
На 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана появятся 11 гидрологических пунктов - министерство Общество 27 ноября 10:43
Встреча в Сочи - огромный шаг в правильном направлении - американские эксперты Политика 27 ноября 10:36
В Баку стартовал третий день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 27 ноября 10:23
Товарооборот между Грузией и Китаем вырос за год более чем на 20% Грузия 27 ноября 10:10
Обзор основных событий на нефтегазовом рынке Азербайджана за неделю Экономика 27 ноября 10:00
В Гонконге опасаются, что новый штамм коронавируса нарушит планы открытия границы Другие страны 27 ноября 09:29
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 27 ноября 09:03
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 27 ноября 08:59
Генсек НАТО назвал Грузию крайне ценным партнером НАТО Грузия 27 ноября 08:49
Высокие цены на нефть улучшат внешнеторговый баланс Азербайджана - президент ЧБТР (Эксклюзив) Финансы 27 ноября 08:35
Эрдоган посетит с визитом Туркменистан Турция 27 ноября 08:32
В Кыргызстане объявлен день тишины перед парламентскими выборами Кыргызстан 27 ноября 08:17
Глава МИД Ирана обсудил ядерную сделку с верховным представителем ЕС Ядерная программа 27 ноября 08:00
В ЮАР назвали неоправданной реакцию стран на штамм омикрон Другие страны 27 ноября 07:40
Названа предварительная причина взрыва на шахте в Кузбассе Россия 27 ноября 07:19
В Нью-Йорке объявлено ЧП из-за роста случаев COVID-19 США 27 ноября 06:49
В Мексике в ДТП с автобусом погибло 19 человек Другие страны 27 ноября 06:22
Последний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парад Звёздный мир 27 ноября 05:52
В Северной Ирландии во время шторма "Арвен" погиб человек Европа 27 ноября 05:17
Эрдоган: Государство поддержит каждого, кто пострадал от стихийного бедствия Турция 27 ноября 04:56
Три человека получили ранения при стрельбе в ТЦ в США США 27 ноября 04:34
Байден призвал отменить патентные ограничения на вакцины от COVID-19 США 27 ноября 04:09
Макрон посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию Европа 27 ноября 03:41
США запретят въезд жителям восьми стран из-за нового штамма COVID-19 США 27 ноября 03:18
Стоимость фьючерсов нефти WTI упала на 13% из-за новостей о новом штамме коронавируса Другие страны 27 ноября 02:57
Moderna взялась за разработку вакцины против «омикрон»-штамма COVID-19 В мире 27 ноября 02:38
В столице ЕС запретили Uber Европа 27 ноября 02:15
Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью странами Арабские страны 27 ноября 01:58
Трехстороннюю встречу в Сочи можно назвать исторической - Слуцкий Политика 27 ноября 01:48
Все новости