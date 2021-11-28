Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19

Израиль закрывает границу для иностранцев на две недели. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», — говорится в заявлении комиссии.