В Канаде с рельсов сошли 39 вагонов товарного состава

Тридцать девять вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской провинции Альберта. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Энсайн в юго-восточной части провинции. Состав принадлежит компании Canadian Pacific Railway. Известно, что в нескольких цистернах ранее перевозили опасные вещества, такие как пропан и аммиак. Каких-либо утечек не обнаружено.

Пострадавших нет. Причины аварии выясняются.