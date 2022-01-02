В здании парламента ЮАР возник пожар

Пожар возник в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам очевидцев, над зданием парламента поднимается густой дым. "Крыша загорелась, здание Национального собрания [нижняя палата] также горит", - передал агентству представитель городских экстренных служб. Они запросили подкрепление для тушения пожара.

Локализовать возгорание не удается.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Причина возгорания устанавливается.