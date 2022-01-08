Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в субботу у побережья Чили. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 349 км к юго-западу от чилийского портового города Антофагаста, административного центра одноименной области (население около 310 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 11,6 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.