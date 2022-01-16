В Новой Зеландии сохраняется угроза цунами

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии в воскресенье распространило предупреждение об угрозе цунами на ряд территорий страны, включив в список районов, подверженных опасности, западное побережье Южного острова и острова архипелага Чатем. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что у прибрежных районов Новой Зеландии на северном и восточном побережье Северного острова, западном побережье Южного острова и на островах архипелага Чатем сформируются аномальные течения и сильные приливные волны после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. Существует опасность для пловцов, серферов, рыбаков, небольших лодок и всех, кто находится в воде или рядом с берегом", - указало агентство в своем сообщении.

В ведомстве рекомендовали "находящимся в море или вблизи него покинуть пляжи и прибрежные районы и держаться подальше от гаваней, рек и устьев рек". Отмечается, что пока нет необходимости в эвакуации жителей прибрежных зон, однако гражданам рекомендуется следить за сообщениями аварийных служб страны и службы гражданской обороны.

Уведомление об угрозе цунами было выпущено и для ряда регионов соседней Австралии, где власти призвали жителей восточного побережья соблюдать осторожность и по возможности избегать посещения прибрежных зон. "Бюро метеорологии выпустило предупреждение о цунами для некоторых районов восточного побережья, включая штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Тасманию, а также для островов Лорд-Хау, Норфолк и Маккуори. Людям, находящимся в наземных зонах предупреждения, настоятельно рекомендуется отойти на 1 км от линии побережья или подняться на высоту не менее 10 метров над уровнем моря", - указано в уведомлении государственного метеобюро Австралии.

В субботу предупреждения об угрозе цунами были также выпущены для жителей ряда тихоокеанских островных государств, в Королевстве Тонга и в Самоа были эвакуированы жители прибрежных регионов, власти Фиджи открыли несколько эвакуационных центров на случай затопления береговых населенных пунктов.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.