72 заразившихся коронавирусом выявлены среди прибывших на Олимпиаду в Пекине

Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении оргкомитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 - "представители других заинтересованных сторон". В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 - при тестировании в так называемых пузырях - строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.