Генассамблея ООН обсудит вето в Совбезе на резолюцию по КНДР

Генеральная Ассамблея ООН 8 июня соберется на заседание, на котором будет обсуждаться применение Россией и Китаем права вето по предложенной США резолюции о новых санкциях против КНДР. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель председателя 67-й сессии ГА ООН Полина Кубиак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"8 июня пройдет пленарное заседание по теме "Укрепление системы ООН". Состоятся дебаты о заседании Совета Безопасности ООН по теме нераспространения оружия массового поражения, состоявшемся 26 мая", - сказала она.