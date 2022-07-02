В проливе Лаперуза произошло сильное землетрясение

К северу от японского острова Хоккайдо зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило в субботу метеорологическое управление страны, угрозы цунами нет.

Эпицентр подземных толчков находился в районе пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином. Очаг залегал на глубине примерно 320 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители Хоккайдо и префектуры Аомори, находящейся на главном японском острове Хонсю.

По шкале японского метеорологического управления, в некоторых районах Хоккайдо землетрясение ощущалось на три балла. При этом на улице могли раскачиваться провода, а в зданиях чувствовали тряску.