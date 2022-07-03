Число случаев COVID-19 в мире превысило 548,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 548 млн 828 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 519 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 117, Франции - 2 282, Германии - 1 676, Великобритании - 2 630.