Стрелявший в Абэ рассказал о причинах своего поступка

41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на допросе в полиции рассказал о причинах своего поступка. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

"Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос", - приводит телеканал его слова.

В настоящее время не уточняется, о какой "группе лиц" идет речь.

Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.