В Южной Корее впервые с мая зарегистрировали более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Южной Корее заболеваемость коронавирусной инфекцией впервые за два месяца превысила 40 тыс. новых случаев за сутки, сообщает информагентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 40 266 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались.

Отмечается, что суточная заболеваемость превысила 40 тыс. впервые с 11 мая. Тогда было выявлено 43 908 инфицированных.

KDCA подтвердило, что в стране началась новая вирусная волна, вызванная распространением более заразного субварианта штамма "омикрон" - BA.5. Доля случаев BA.5 среди общего числа инфекций в Южной Корее составила 35% в период с 3 по 9 июля.

По прогнозам KDCA, в ближайшее время этот вариант станет доминирующим в стране.