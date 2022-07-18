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В Новой Зеландии инфляция достигла 32-летнего максимума

Другие страны Материалы 18 июля 2022 06:22
В Новой Зеландии инфляция достигла 32-летнего максимума

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Уровень потребительской инфляции в Новой Зеландии вырос за 12 месяцев до 7,3%, достигнув максимального значения с 1990 года. Об этом говорится в квартальном отчете статистического управления страны, опубликованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, наибольшее влияние на темпы инфляции оказал рост цен на строительные материалы (18%), жилищно-коммунальные и бытовые услуги (7,3%) и на продукты питания (6,5%). Рост стоимости автомобильного топлива в годовом исчислении составил 32%.

По сравнению с первым кварталом 2022 года потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 1,7%, превысив медианную оценку в 1,5%.

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