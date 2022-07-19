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В Японии почти полмиллиона человек получили рекомендацию об эвакуации из-за ливней

Другие страны Материалы 19 июля 2022 06:01
В Японии почти полмиллиона человек получили рекомендацию об эвакуации из-за ливней

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Почти полмиллиона жителей Японии к настоящему времени получили рекомендации об эвакуации в связи с продолжающимися ливневыми дождями. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные местных спасательных служб и национального метеорологического управления страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Согласно этим данным, более 400 тыс. человек на юго-западе и юге Японии получили рекомендации об эвакуации. Наиболее тяжелая ситуация складывается в префектурах Фукуока, Ямагути, Кумамото и Оита, где продолжаются мощные ливни - за час там выпадает свыше 50 мм осадков.

Местные власти предупреждают об угрозе оползней и разливов рек, призывают людей переместиться в специальные эвакуационные центры.

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