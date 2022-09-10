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В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

Другие страны Материалы 10 сентября 2022 08:01 (UTC +04:00)
В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

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В штате Керетаро в центральной части Мексики тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей. Об этом сообщило в опубликованном заявлении региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ДТП участвовали 23 автомобиля", - говорится в записи. На месте происшествия спасатели и медики оказали помощь 44 гражданам. Трем пострадавшим потребовалась госпитализация, их жизни вне опасности.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы тягача. Водителя транспортного средства задержали. Ожидается, что в ближайшее время региональная прокуратура приступит к выяснению обстоятельств случившегося.

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