В центральной части Мексики столкнулись более 20 автомобилей

В штате Керетаро в центральной части Мексики тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей. Об этом сообщило в опубликованном заявлении региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ДТП участвовали 23 автомобиля", - говорится в записи. На месте происшествия спасатели и медики оказали помощь 44 гражданам. Трем пострадавшим потребовалась госпитализация, их жизни вне опасности.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы тягача. Водителя транспортного средства задержали. Ожидается, что в ближайшее время региональная прокуратура приступит к выяснению обстоятельств случившегося.