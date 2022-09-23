Парламент Черногории запустил процедуру отставки президента

Парламентское большинство Черногории подписало в четверг предложение о запуске процедуры отставки президента страны Мило Джукановича. Об этом сообщило национальное телевидение республики RTCG, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что 41 депутат из 80-местного парламента поставил подпись под документом, который предписывает парламенту "проверить факт нарушения конституции президентом", а также запускает процедуру отставки черногорского лидера. Документ гласит, что "президент Джуканович нарушил статью 95 параграф 5 конституции страны, не пригласив на консультации по кандидатуре будущего премьера все парламентские партии". "Констатируем, что Джуканович не пригласил на разговор кандидата на пост премьера Миодрага Лекича, который получил поддержку 41 депутата парламента. (...) Этими действиями президент Мило Джуканович несомненно нарушил конституцию, на основании чего мы запрашиваем, чтобы Скупщина Черногории запустила процедуру отставки президента", - говорится в опубликованном документе.